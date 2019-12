Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si ferma per alcuni mesi, quando torna?

Uno degli anime che sta segnando la stagione autunnale, la finale di questo 2019, è Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Partito ad inizio ottobre, il titolo ha proseguito la trasmissione settimana dopo settimana, arrivando al dodicesimo che sarà pubblicato il prossimo sabato 28 dicembre, disponibile anche su VVVVid dalle ore 21:00.

I fan hanno assistito alla scelta crudele di SAO: Alicization su VVVVid lo scorso sabato, ma dopo l'episodio di settimana prossima dovranno abituarsi alla pausa invernale. Rispetto agli altri anime che faranno al massimo una sola settimana di stop per festeggiare l'inizio dell'anno, è stato rivelato che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld non proseguirà oltre il dodicesimo episodio nel mese di gennaio.

Il ritorno con l'episodio tredici è previsto quindi non per gennaio, bensì per la primavera 2020, che potrebbe voler dire attendere fino ad aprile. Questo potrebbe voler significare che la fase "Alicization Awakening" che sta tenendo ora banco nell'anime avrà un solo altro episodio intitolato "Un raggio di speranza" prima di tornare con una nuova storia tra diversi mesi. I fan dovranno quindi pazientare, proprio ora che Asuna era tornata nella serie a piena potenza.

Gli episodi di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arrivano non solo con i sottotitoli, ma anche con il doppiaggio italiano su Amazon Prime Video, una settimana dopo la trasmissione in simulcast.