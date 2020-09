Sword Art Online: Alicization War of Underworld, il finale arriva su VVVVID

Nel corso degli ultimi tre mesi, la piattaforma streaming VVVVID ci ha consentito di vedere gratuitamente e legalmente Sword Art Online: Alicization War of Underworld, uno degli anime più attesi di questa stagione funestata dal Coronavirus. Dopo il primo rinvio di tre mesi, abbiamo potuto assistere agli episodi da metà luglio fino ad ora.

Abbiamo quindi ripreso Sword Art Online: Alicization - War of Underworld per assistere alle ultime fasi della saga Alicization, con la battaglia tra Kirito e Subtilizer, al ritorno insieme di Asuna e il protagonista storico, che insieme hanno anche passato un lungo periodo nell'Underworld, e infine anche il confronto nella realtà tra Alice e il resto delle persone. Ma ci avviamo alla fine di questo viaggio che complessivamente è stato composto da ben 47 episodi, esclusi quelli riassuntivi.

Mancano giusto una manciata di minuti al finale di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Questi possono essere visti proprio sul portale di VVVVID che ha caricato il ventitreesimo e ultimo episodio della stagione. Come sempre, la puntata è disponibile con sottotitoli in italiano, in attesa del doppiaggio di Amazon Prime Video previsto per il 30 settembre 2020. Come si concluderà questa fase della vita di Asuna e Kirito?