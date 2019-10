Sword Art Online: Alicization, War of Underworld inizia questa sera su VVVVID!

Dopo una lunga attesa, finalmente Sword Art Online: Alicization sta per tornare con la seconda parte, intitolata "War of Underworld". Anche questa stagione arriverà in Italia su VVVVID, grazie alla collaborazione con il partner Dynit. Inoltre, il distributore nostrano ha rivelato la data di uscita del primo episodio dell'anime.

La seconda parte inizierà proprio da dove eravamo rimasti, con Kirito ridotto in una terribile condizione al punto da necessitare dell'aiuto di Alice anche per i bisogni primari. "War of Underworld" è il titolo del primo cour, in quanto la parte 2 di Sword Art Online: Alicization sarà diviso in due stagioni, probabilmente da 12 episodi ciascuna. Dunque, è lecito aspettarsi dopo la prima tranche di puntate una nuova pausa prima del consueto ritorno della serie televisiva.

In ogni caso, VVVVID ha finalmente rivelato la data di uscita della premiere dell'anime, fissata a questa sera a partire dalle 21, grazie alla formula simulcast in contemporanea col Giappone. Inoltre, il distributore conferma che la serie uscirà ogni sabato a quest'ora, dunque segnatevi la data sul calendario per non perdervi nessun appuntamento con Kirito, Eugeo e Alice. Qualora non aveste avuto modo di iniziare la terza stagione dell'omonimo anime, vi rimandiamo alla nostra analisi sui primi episodi della serie, con l'opera che ha preso toni decisamente più cupi rispetto a quanto visto finora.

E voi, invece, non vedete l'ora che inizi la seconda parte di Alicization? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.