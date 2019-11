Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, quanto manca al ritorno di Asuna?

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha iniziato la sua corsa da diverse settimane, ed ha da poco mandato in onda suo quinto episodio. Alla fine della puntata però molti fan si sono posti una domanda: per quale ragione i nuovi villain si trovano già in battaglia nell'Underworld mentre la povera Asuna sembra scomparsa?

Twitter e Reddit in particolare sono stati sommersi da post simili, ma la risposta non ha tardato ad arrivare. Come potete vedere in calce infatti, l'utente TR3MIC ha ricordato ai fan che probabilmente non vedremo Asuna per un bel po', visto che la ragazza ha loggato nell'Underworld diversi minuti dopo i due cattivi.

Come viene spiegato più volte durante la serie, il tempo all'interno del simulatore scorre in maniera completamente differente. Kirito ad esempio si trova all'interno della realtà virtuale da più di due anni, ovvero per lo stesso lasso di tempo passato ad Aincrad, nonostante sia passato giusto qualche giorno nel mondo reale.

Si suppone che nell'Underworld il tempo passi circa 400 volte più veloce, quindi un semplice minuto di differenza potrebbe significare uno scarto di 6/7 ore. Il fatto che Gabriel Miller e Vassago Casals siano già pronti alla guerra apre uno spiraglio di speranza, ma visto che con tutta probabilità i prossimi episodi saranno dedicati alla grande battaglia potremmo dover aspettare ancora parecchio prima di rivedere la dolce metà di Kirito.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Alicization? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!