Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, ecco il numero di episodi totali!

La prima fase di Sword Art Online: Alicization, che ha coperto parte dei volumi della light novel scritta da Reki Kawahara e disegnata da Abec, si era conclusa lo scorso marzo. Tuttavia a partire da oggi 12 ottobre, la saga di Kirito riprenderà con il nuovo arco di Alicization, intitolato Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

Dalle ore 21 VVVVid pubblicherà il primo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Le ultime informazioni pubblicate hanno anche rivelato per quante settimane Kirito, Eugeo e compagni ci faranno godere della nuova storia.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sarà composto da 23 episodi, i quali verranno poi raccolti in seguito in otto dischi tra blu ray e DVD per le edizioni home video. Con l'episodio di stasera si darà il via alla quarta fase dell'anime, denominata "Alicization: Invading" che farà quindi da seguito a "Beginning", "Rising" e "Uniting".

Sword Art Online: Alicization, tra i primi 26 episodi e i nuovi 23, adatterà dal volume nove al diciotto della light novel originale. Proprio la prima parte è da poco arrivata su VVVVid anche con doppiaggio in italiano, mentre se volete ripercorrere velocemente gli avvenimenti potete leggere il nostro speciale sugli eventi dell'Underworld.