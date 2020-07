Sword Art Online: Alicization War of Underworld Parte 2 si mostra in un esplosivo trailer

Nel corso di questi lunghi anni, quello di Sword Art Online è divenuto uno dei franchise più famosi di sempre, un'epopea che tra serie animate e cartacee ha saputo spaccare violentemente l'utenza tra coloro i quali hanno apprezzato la produzione e chi, al contrario, non è riuscito a trovarci nulla di buono.

Indipendentemente da tutto, è comunque indubbio che la saga Alicization sia riuscita a far parlare molto di sé, con innumerevoli fan che non vedono l'ora di scoprire come il tutto andrà a concludersi con la tanto attesa War of Underworld Parte 2, la quale secondo il team al lavoro sul tutto saprà regalare dei momenti semplicemente indimenticabili.

Manca ormai poco all'uscita dell'opera è per ingolosire ancora un po' i fan, è stato recentemente svelato un nuovo video promozionale dedicato alla serie, trailer attraverso il quale è possibile osservare molti dei personaggi e delle situazioni che andranno a fare da sfondo alle vicende narrate, tra grandi combattimenti e il ritorno di tanti volti noti. Tra l'altro, il trailer ha offerto a tutti gli interessati l'opportunità di dare un primo sguardo a Leafa e Sinon nella loro nuova forma.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stata svelata l'anteprima del 14° episodio di Sword Art Online Alicization. Infine, è stato anche rivelato che Sword Art Online Alicization è fra gli anime più attesi tra tutti quelli che giungeranno durante la stagione estiva.