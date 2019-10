Sword Art Online: Alicization - War of Underworld: pubblicato il terzo episodio su VVVVid

Arriva uno dei tormentoni degli ultimi anni, che dopo la prima stagione ha conquistato sempre più popolarità tra i fan, anche se non senza contrasti tra chi la ritiene una serie degna di essere vista e chi no. Stiamo parlando di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld che ha debuttato con una nuova stagione in questo ottobre 2019.

Dopo il secondo scoppiettante episodio della settimana scorsa pubblicato su VVVVid, sembra che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld non voglia scendere col ritmo. Il terzo episodio è arrivato alle ore 21:00 sulla piattaforma italiana, con sottotitoli tradotti nella nostra lingua.

Intitolato "La fase finale dell'esperimento", Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 3 continuerà a reggersi sulle spalle di Alice che, con Kirito ancora fuori gioco, sembra essere la colonna portante della stagione. Come abbiamo visto dalle prime immagini dell'episodio, torna anche il personaggio di Gabriel Miller che costituirà una personalità importante della puntata.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è la quarta stagione di SAO, seguito diretto di Sword Art Online: Alicization pubblicato a inizio anno. Questi nuovi episodi proseguiranno per 23 settimane e adatteranno fino al volume 18 dell'omonima light novel scritta dall'autore Reki Kawahara, accompagnato da Abec alle illustrazioni.