Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la reazione all'orribile scena di Leafa

Infatti a un certo punto Leafa viene colpita all'occhio da una lancia in una scena molto splatter . La ragazza urla e geme per il dolore, ma poi riesce a levarsi il corpo dall'occhio e a rigenerarsi, tuttavia questo evento non è passato inosservato. In rete si sono scatenate varie reazioni su ciò che è successo a Leafa in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld e in basso potete notare alcuni dei commenti preparati. Questi nuovi episodi sembrano non essere molto semplici per Leafa dato che già ha dovuto sopportare diversi problemi e una sessualizzazione troppo accentuata in una scena dell'episodio 13.

