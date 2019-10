Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, ecco le reazioni al primo episodio

Dopo sei mesi di pausa, Sword Art Online: Alicization è tornato a far gioire e deprimere i propri spettatori. Il primo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è andato in scena su VVVVid in simulcast lo scorso sabato 12 ottobre, riportando quindi le avventure di Kirito agli occhi e alla mente dei tanti fan del franchise.

Ma come hanno reagito i tanti spettatori da tutto il globo a questo primo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld? Twitter ci corre in aiuto e possiamo vedere alcuni commenti in calce sulle varie reazioni che si sono scatenate.

Molte si concentrano innanzitutto su Kirito, un personaggio distrutto e ridotto a un guscio vuoto mentre Alice si occupa di lui. Qualcuno non ha potuto fare a meno di notare come il ragazzo si ritrovi sempre circondato da bellissime ragazze, anche a stretto contatto, anche se stavolta non riesce davvero a percepirlo.

Mentre c'è chi si commuove e intristisce per gli eventi e sa di doverlo fare ancora nel corso di questa stagione, c'è anche chi si congratula per i disegni di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld e per le tante animazioni fluide, oltre che per le prove attoriali dei vari doppiatori. Infine, c'è anche chi ricorda della presenza di Asuna ed Eugeo, e per quest'ultimo non manca anche un famoso meme dei Simpson.

Voi cosa ne pensate di questo primo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld andato in onda su VVVVid? Sempre i fan della rete hanno fatto anche diversi confronti tra la light novel di Sword Art Online e le scene dell'anime.