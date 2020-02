Sword Art Online: Alicization - War of Underworld rivela l'ultima opening

I fan di Sword Art Online negli ultimi anni stanno assistendo alla fase "Alicization", tratta direttamente dalla serie di light novel di Reki Kawahara. L'arco in versione animata attualmente però è in pausa e saranno necessarie ancora diverse settimane prima di poter rivedere Sword Art Online: Alicization - War of Underworld in azione.

Dalla conclusione a fine dicembre, sono arrivati un teaser per Sword Art Online: Alicization - War of Underworld e un poster riguardante Asuna e Alice, le due ragazze che saranno sicuramente protagoniste dell'arco futuro. Dopo diversi giorni di silenzio, viene anche rivelato a chi è stata affidata la produzione della nuova opening.

Gli episodi finali di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld saranno aperti dalla sigla di ReoNA. A darne l'annuncio sono stati il sito ufficiale dell'anime e l'account della cantante, con la canzone scelta che si intitolerà "Anima". Prima di poterla vedere in azione in un trailer o in uno degli episodi dovremo però aspettare ancora. ReoNA si è anche occupata della theme song del videogioco Sword Art Online: Alicization: Lycoris, e quindi non è nuova al franchise.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è stata definita come l'ultima stagione dell'arco Alicization e riprenderà ad aprile, nella stagione primaverile.