Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la scena da incubi dell'ep.21, spiegata

L'ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha debuttato nel corso della giornata di ieri, e molti fan sono rimasti sorpresi nel vedere la terrificante apparizione di un vecchio personaggio. Per comprendere ciò che accaduto è in realtà necessaria un'ottima memoria, andiamo quindi a fare chiarezza.

Nella prima metà della puntata ci viene mostrato il corpo di Gabriel Miller, antagonista della serie, ormai deceduto dopo la battaglia con Kirito avvenuta all'interno dell'Underworld. Il villain non fa in tempo a comprendere la situazione che vede materializzarsi davanti ai suoi occhi Alicia Kingerman, una sua vecchia conoscenza presentata in un breve flashback nell'episodio "Il sangue e la vita", trasmesso nel novembre del 2019.

Alicia era un'amica d'infanzia di Gabriel Miller, con cui questo spendeva intere giornate. Miller però iniziò, più o meno nello stesso periodo, a sviluppare un certo interesse nell'anima degli esseri viventi, passione che portò alla morte della bambina. Siccome gli esseri umani non potevano vivere senza testa, Miller si convinse che l'anima risiedesse all'interno del loro cervello, ma non potendo provarlo, cercò di soddisfare la sua curiosità uccidendo vari tipi di insetti.

Durante la crisi finanziaria globale del 2008, la famiglia di Alicia cadde pesantemente in debito, e fu costretta a trasferirsi. Timoroso di perdere la propria occasione, Gabriel invitò Alicia a giocare nella foresta alle spalle della propria abitazione, uccidendola perforandole l'orecchio sinistro con un grosso ago. Nell'ultimo episodio abbiamo assistito al ritorno della ragazzina, che in pochi istanti ha trascinato all'inferno un Miller ormai psicologicamente traumatizzato.

