Sword Art Online Alicization War of Underworld: torna una tecnica storica di Kirito

Dopo essere stato in coma per diversi episodi, Kirito è finalmente tornato in azione nell'ultimo episodio di Sword Art Online Alicization War of Underworld , mostrandosi più forte che mai, e utilizzando anche una famosa tecnica vista in passato.

L'episodio 20 di War of Underworld è stato intenso, non solo per un intenso combattimento, dove Kirito ha mostrato diversi tratti caratterizzanti tutte le precedenti versioni digitali di sé, ma anche per l'utilizzo di tecniche importanti, come lo Starbust Stream, visto per la prima volta durante l'arco narrativo di Aincrad.

Trovandonsi contro Gabriel, nella sua forma angelico-demoniaca, Kirito concentra tutto il suo spirito in due spade, per poi scatenare il più potente Starbust Stream mai apparso nella serie. In calce potete trovare la sequenza della tecnica, realizzata con delle animazioni spettacolari, condivisa da @megalomaniac_v.

Nonostante l'esito della battaglia tra Kirito e Gabriel ci avvicini alla conclusione di War of Underworld, molte questioni devono essere ancora risolte, e probabilmente i prossimi episodi ci faranno vedere le conseguenze della guerra, magari con uno sguardo più introspettivo sui personaggi di Kirito, Asuna e Alice.

Ricordiamo che l'episodio 20 è stato segnato da un emozionante ritorno, e che ad Akihabara ha aperto uno speciale café dedicato alla serie.