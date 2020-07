Sword Art Online: Alicization - War of Underworld torna su VVVVID, aggiunto l'episodio 14

L'anime più atteso della stagione estiva è Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, ovvero quella che può essere definita come la quarta stagione dell'opera (o la seconda dell'arco di Sword Art Online: Alicization, se si vuole). L'interruzione è stata più lunga del previsto ma VVVVID si è preparata per accogliere i nuovi episodi.

Archiviato l'episodio riassuntivo di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld programmato per la scorsa settimana e che è quindi servito soltanto per rinfrescare la memoria degli spettatori, è solo da stasera che si rende disponibile quello che possiamo definire il primo vero episodio di SAO di quest'anno.

Dalle ore 21:00 è infatti disponibile su VVVVID l'episodio 14 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld con sottotitoli in italiano, così come avveniva a fine 2019 con la prima metà di stagione. Inizia così "La Grande Guerra di Underworld" che coinvolgerà ancora una volta Asuna e Kirito insieme a tutti gli altri cavalieri che devono tenere a bada i nefasti piani di Gabriel Miller.

Ricordiamo che il prossimo episodio arriverà sabato 18 luglio, mentre potete rinfrescarvi la memoria col nostro riassunto di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.