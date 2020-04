Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è stato ufficialmente rimandato

Si moltiplicano a vista d'occhio gli anime che sono stati posticipati a data di destinarsi per questioni di produzione ritardata. Ciò vale anche per anime che dovevano fare il loro debutto in questi giorni, come Oregairu e No Guns Life. Ai nomi eccellenti con rinvio si aggiunge Sword Art Online: Alicization - War of Underworld parte 2.

La seconda parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld doveva fare il suo esordio il 25 aprile 2020 e i dieci episodi che componevano questa stagione ci avrebbero accompagnato fino a giugno su VVVVID e Amazon Prime Video. Tuttavia il Coronavirus ha scombinato i piani della produzione che ha dovuto annunciare in questi giorni un rinvio.

Tramite il sito ufficiale, è stato comunicato che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld parte 2 è stato posticipato a luglio a causa del Coronavirus che sta prendendo sempre più piede in Giappone. Naturalmente non è stata comunicata la data di uscita precisa dato che la situazione deve essere costantemente monitorata e non è da escludere che ci saranno ulteriori sviluppi.

Dovremo quindi attendere altri tre mesi prima di rivedere in azione Kirito, Asuna e Alice. La prima parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è stata messa in onda tra ottobre e dicembre. Purtroppo l'anime di SAO era tra i più attesi della stagione in Giappone.