Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, annunciata la versione Home Video

Da poco è ufficiale la notizia che la Dynit porterà in Italia, in edizione Home Video, la serie Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, spin-off della più famosa serie originale. Inoltre, apprendiamo che i primi due episodi saranno presentati in esclusiva durante l'evento dedicato nel corso di Lucca Comics & Games 2018.

Per tutti gli appassionati del franchise di Sword Art Online, nato dalla mente di Reki Kawahara, la notizia che Dynit porterà in Italia la versione home video della serie spin-off, uscita quest'anno, intitolata Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, non può che essere una gradita novità.

Grazie ai dettagli che l'azienda Terminal Video Italia ha pubblicato nella sezione uscite del sito web ufficiale, apprendiamo che Dynit pubblicherà la serie animata nell'edizione italiana Limited Home Video (DVD e Blu-Ray) a cominciare dal prossimo 12 dicembre 2018, con un prezzo complessivo di 29,99 euro. Dynit ha anche precisato che, nel corso dell'attesissimo e imminente evento di Lucca Comics & Games, che richiamerà appassionati da tutta la penisola, verranno presentati in esclusiva i primi due episodi della suddetta serie, e più precisamente il 2 novembre dalle 15:30 alle 16:30 presso l'Auditorium San Girolamo.

Diamo un'occhiata alla splendida locandina diffusa per pubblicizzare l'arrivo di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online da parte di Dynit, riportata in calce all'articolo. Cosa ne pensate? Siete contenti dell'annuncio? Fatecelo sapere nei commenti!

Per chi fosse interessato, riportiamo anche la sinossi ufficiale della serie, che i fan posso visionare in streaming gratuito sottotitolato su VVVVID:

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l’occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"