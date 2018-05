Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online entra nel suo secondo arco narrativo!

Giunta quasi a metà stagione, la serie di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, la scorsa settimana, ci ho proposto l’attesissimo finale dell’evento “Squad Jam”, il quale ha visto la partecipazione della protagonista LLENN e del suo compagno di squadra M. Ma cosa dobbiamo aspettarci dall’episodio di sabato prossimo?

Visionabile in calce all’articolo, il trailer del sesto episodio, intitolato “Refrain” (lett. ‘astenersi’, o anche ‘frenarsi’), non mostra nessuna scena inedita, ma si limita purtroppo a riciclare svariati momenti della puntata trasmessa sabato scorso. Di conseguenza, è probabile che l’anime si prepari ad entrare in un nuovo arco narrativo e che la produzione non abbia voluto fornire troppi dettagli sulla trama.



Una cosa è certa: i prossimi episodi ruoteranno senza dubbio attorno al personaggio di Pitohui, ossia la misteriosa giocatrice che, nel corso del recente Squad Jam, ha costretto M a tradire LLENN per non subire una terribile punizione nel mondo reale. Chi è davvero Pitohui? E per quale ragione il gigantesco M ha così tanta paura di lei? Con un po' di fortuna, sabato 12 maggio potremmo anche conoscere finalmente le risposte ai suddetti quesiti.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online vengono trasmessi ogni sabato alle ore 18:30 - con sottotitoli in italiano - sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID. Di seguito trovate invece la sinossi ufficiale dell'anime.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"