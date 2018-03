Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online ha finalmente una data di esordio ufficiale!

Tra poco meno di un mese, l’industria dell’animazione giapponese sarà letteralmente travolta dalle nuove ed entusiasmanti proposte della stagione primaverile ormai alle porte, fra le quali trova naturalmente spazio anche il nuovo spin-off di

Intitolata Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, la nuova serie ambientata nell’universo di GGO approderà sul circuito televisivo nipponico il prossimo mese, ed il primo episodio verrà trasmesso esattamente il 7 aprile su Tokyo MX, BS11, Tochigi TV e Gunma TV. Le repliche andranno invece in onda su MBS, TV Aichi e CS NTV. Sfortunatamente non vi sono ancora notizie circa un eventuale streaming internazionale, in quanto Funimation e Crunchyroll non hanno ancora palesato alcun interesse verso il prodotto.

Introdotto nella prima parte di Sword Art Online II, quello di Gun Gale Online (abbreviato GGO) è un mondo assai diverso da quelli di SAO e ALO, in quanto le spade del primo e gli incantesimi del secondo lasciano qui il posto ad un’infinita selezione di armi da fuoco. Protagonisti della vicenda non saranno, stavolta, Kirito e Sinon, ma la splendida Karen Kohiruimaki, giocatrice che nel mondo reale è afflitta da qualche fastidioso complesso provocato dalla sua smisurata altezza.



Proprio questo è il motivo cui LLENN, il suo avatar su GGO, vanta delle dimensioni assai ridotte e veste soltanto dei graziosi abiti rigorosamente di colore rosa. Nel mondo di Gun Gale Online, LLENN conoscerà la bellissima Pitohui, ed insieme prenderanno parte a una battle royal - molto simile al torneo Bullet o Bullets - chiamata Squad Jam.

Come segnalato solo qualche giorno fa, il tema di apertura di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online sarà eseguito dalla nota contante nipponica Eir Aoi, che in passato ha già cantato svariati temi di apertura e chiusura legati al brand.