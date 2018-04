Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, nuova proposta di VVVVID, entra nel vivo!

Coi suoi due primi episodi, Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, il nuovo spin-off di SAO, ha subito conquistato i fan del franchise, poiché sta mostrando al pubblico il mondo di GGO attraverso un nuovo punto di vista. Ma cosa succederà nel prossimo episodio? Scopriamolo subito dopo il salto!

A giudicare dal trailer della terza puntata (che vi proponiamo in calce all’articolo), le protagoniste LLENN e Pitohui, dopo essersi incontrate nello scorso episodio, cominceranno finalmente a conoscersi meglio. La complessata Karen, controparte nel mondo reale di LLENN, riuscirà a superare i suoi complessi e a legare con la nuova amica?

I fan hanno potuto conoscere la splendida Karen soltanto nello scorso episodio, il quale ha rivelato le non poche difficoltà riscontrate dalla ragazza nella non semplice impresa di farsi dei nuovi amici. A causa della propria altezza, la fanciulla non riesce ad avvicinare i coetanei, ragion per cui ha deciso di rifugiarsi in GGO. Qui, nei panni di LLENN, ha conosciuto la misteriosa Pitohui, ma non è detto che questa nuova amicizia sopravviva ai prossimi episodi della serie.

Qualora non conosciate ancora Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale pubblicata dalla piattaforma di streaming VVVVID.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"