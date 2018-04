Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online oggi su VVVVID: ecco il trailer

Oggi, sabato 14 aprile, VVVVID trasmetterà l'episodio 2 di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, la serie anime spin-off di Sword Art Online. Guardiamo insieme il trailer della puntata, che all'estero sarà trasmessa in streaming anche su Hulu e Crunchyroll.

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Episodio 2 sarà disponibile in streaming questa sera - sabato 14 aprile 2018 - a partire dalle ore 18:30. Ogni episodio della serie sarà trasmesso in simulcast su VVVVID ogni sabato, per tutta la durata dell'anime spin-off.

Vi ricordiamo, come sempre la sinossi di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online.

Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!

Voi state seguendo la serie? L'episodio 1 dell'anime è già disponibile per lo streaming su VVVVID da una settimana. In basso potete ammirare il trailer della puntata numero 2, diffuso da Aniplex USA.