Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online proporrà presto un acceso scontro fra donne!

Mentre lo scorso episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online si è focalizzato principalmente sul personaggio di Pitohui e la sua squadra, che in soli dieci minuti è stata in grado di sgominare tutti i propri assalitori, la puntata che verrà trasmessa domani proporrà uno scontro fra alcune nostre vecchie conoscenze...

A giudicare dal trailer visionabile in calce all’articolo, il decimo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, intitolato “Il ritorno del Diavolo”, sembra promettere una resa dei conti fra LLENN e il team SHINC (diminutivo di Shintaisou Club).

Supportata dalla sua nuova partner, Fukaziroh, LLENN ha una missione molto importante: sconfiggere Pitohui per far sì che la ragazza, ossessionata dai giochi mortali come SAO, non si tolga la vita. Per poter affrontare l’amica e tener fede alla promessa fatta al giocatore M, LLENN dovrà prima superare le amazzoni dello Squadrone capitanato da Eva, che questa volta sembra più che mai determinata a pareggiare i conti con la minuta protagonista.

In attesa di scoprire chi vincerà il Secondo Squad Jam, vi proponiamo di seguito una splendida illustrazione emersa in rete nei giorni scorsi, che appunto ritrae i tre più importanti personaggi femminili dell’intera serie. Quale delle tre è la vostra preferita?

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online è trasmesso ogni sabato sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana.