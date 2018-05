Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, il quinto episodio spiegherà le azioni di M

È recentemente emerso in rete il trailer del quinto episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, la nuova serie già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming VVVVID. Come se la caverà questa settimana la minuta protagonista LLENN? Scopriamolo subito dopo il salto!

L’evento multiplayer noto come “Squad Jam” è ormai entrato nella propria fase cruciale, ragion per cu, la scorsa settimana, LLENN e il compagno M hanno dato il massimo per cercare di portare a casa la vittoria. Il quarto episodio della serie, tuttavia, ha preso una piega inaspettata quando M, dopo aver letto una misteriosa lettera, ha cercato di assassinare la propria compagna di squadra.



Sebbene LLENN sia riuscita a ribaltare la situazione, attivando la sicura della pistola di M, è rimasta visibilmente scioccata dall’inspiegabile tradimento del compagno. Come si comporterà nell’episodio che verrà trasmesso questo sabato?



Visionabile in calce all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato “Lascia a me l’Ultima Battaglia” rivela che M, dispiaciuto e in ginocchio, mostrerà alla compagna la lettera che lo ha spinto a tradirla, nel tentativo di spiegare le proprie azioni. In seguito, la piccola LLENN si dirigerà da sola verso l’ultimo team ancora in gara, decisa a chiudere la partita una volta per tutte.

Ricordandovi che tutti i nuovi episodi di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online vengono trasmessi il sabato pomeriggio alle 18:30 circa sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale della serie.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"