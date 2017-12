Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online sarà rilasciato prima di Alicization

Qualche mese fa, lo studioha finalmente annunciato di star lavorando alla terza serie d’animazione di Sword Art Online , che appunto coprirà il sesto arco narrativo delle avventure die compagni. Sembra tuttavia che il nuovo progetto non vedrà la luce tanto presto...

Nell’ultimo numero di Dengeki Bunko Magazine, infatti, Keeichi Sigsawa ha parlato del suo lavoro su Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online - altra serie annunciata per il 2018 - rivelando che l’anime esordirà sul circuito nipponico un po' prima di Alicization e che quindi servirà “come antipasto in attesa della portata principale”.



“Durante la realizzazione del film, la produzione dell’anime di Alicization non era ancora stata decisa. Più che una conferma, la scena dopo i titoli di coda era uno scherzo di Itou. Il successo del film ha però permesso ad Alicization di ottenere il via libera. Di conseguenza, la produzione dell’anime è ancora nelle fase iniziale.”



Qualora abbiate seguito il franchise di Sword Art Online, sicuramente saprete che quest’anno il progetto si è arricchito di un primo film cinematografico, intitolato “Ordinal Scale”. Proprio la pellicola ha riportato Kirito e compagni sugli schermi, raccontando un’avventura inedita cronologicamente collocabile fra Sword Art Online II e l’arco narrativo di Alicization. Una scena dopo i titoli di coda, infatti, anticipava l’arrivo della suddetta serie d’animazione, che molto probabilmente sarà rilasciata non prima del 2019.