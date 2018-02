Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online si mostra nel primissimo teaser trailer!

Il 2018 segnerà il ritorno di molti di franchise piuttosto attesi, come ad esempio quello di; non solo nell’anno corrente assisteremo infatti all’arrivo della terza stagione, ma nel mese di aprile sarà anche trasmessa una serie spin-off ambientata nel mondo di Gun Gale Online

A pochi mesi di distanza dall’esordio ufficiale sul circuito televisivo nipponico, Studio 3Hz ha rilasciato il primo teaser trailer di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, che vi proponiamo in chiosa all’articolo. Della durata di 15 secondi circa, il filmato ci mostra l’adorabile protagonista LLENN, una sorta di ‘mini-eroina’ che nel mondo di GGO utilizza soltanto pezzi di equipaggiamento di colore rosa. In compagnia del mastodontico Goushi Asougi, la fanciulla sembrerebbe in missione, in quanto utilizza uno speciale mantello per cercare di mimetizzarsi tra la fitta vegetazione del gioco.



Lo spot, inoltre, conferma che lo spin-off sarà diretto da Masayuki Sakoi, mentre Yousuke Kuroda ne curerà la sceneggiatura. Yoshio Kozaki, invece, è creditato come character designer, nonché direttore dall’animazione.



Qualora non conosciate il mondo di Gun Gale Online (abbreviato GGO), la visione di Sword Art Online II potrebbe risultarvi piuttosto illuminante. Dopo essersi ricongiunto alla bella Asuna, al termine della prima serie di SAO, l'eroe Kirito ha infatti cominciato un nuovo VRMMORPG per indagare su un misterioso personaggio chiamato “Death Gun”. Ambientato in un mondo di fucili e spade laser, Alternative Gun Gale Online vede tuttavia per protagonisti la piccola LENN ed una manciata di personaggi mai apparsi nella serie principale, rappresentando di fatti un capitolo extra (e finora inedito) della fortunata saga.