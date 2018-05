Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online sta per introdurre un "nuovo" personaggio

Dopo la breve pausa della scorsa settimana, questo sabato l’anime di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online ci racconterà finalmente gli eventi successivi alla conclusione del primo evento “Squad Jam” tenuto nel videogioco GGO. Scopriamo dopo il salto i primi dettagli sul nuovo episodio!

Visionabile in calce all’articolo, il trailer della sesta puntata, intitolata “Refrain”, rivela che la splendida Kohiruimaki Karen, alter-ego della minuta protagonista LLENN, effettuerà un viaggio in treno per incontrare la sua amica d’infanzia Shinohara Miyu, ossia la persona che l’ha “istruita” sui VRMMORPG.



Nel corso della puntata, tuttavia, Karen farà la conoscenza del misterioso Asougi Goushi (doppiato da Okitsu Kazuyuki), che si rivelerà essere l’alter-ego del mondo reale di M, il compagno con cui ha vinto il recente Squad Jam. A giudicare dalle immagini, il curioso incontro fra i due giocatori non sarà proprio lieto, ed è probabile che la cosa abbia in qualche modo a che fare con l’enigmatica Pitohui - la giocatrice che durante lo stesso Squad Jam ha costretto M a tradire la piccola protagonista.

In attesa di scoprire finalmente qualche nuovo dettaglio sulla fanciulla, vi ricordiamo che la nuova puntata di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online verrà trasmessa questo sabato pomeriggio sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID, la quale propone i nuovi episodi a cadenza settimana e con sottotitoli in lingua italiana.

Qualora non conosciate ancora la serie, troverete maggiori informazioni sulla storia e sulla protagonista nella sinossi ufficiale riportata di seguito.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"