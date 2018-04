Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online e Sword Art Online 2 sono collegate

Quando è stato annunciato che Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, spin off di Sword Art Online, avrebbe ricevuto un adattamento anime, molti fan credevano non ci sarebbero state connessioni esplicite con la seconda stagione di Sword Art Online. A quanto pare, si sbagliavano.

Nell'ultimo episodio dell'anime, Gun Gale Online ha rivelato un legame diretto con la serie principale, in cui le azioni di Kirito e Sinon nel Bullet of Bullets hanno portato direttamente alla partecipazione di LLENN alla Squad Jam. Nell'ultimo episodio, Pitohui cerca di convincere LLENN a unirsi alla Squad Jam, una competizione in cui coppie di giocatori cercano di eliminarsi a vicenda. Pitohui spiega allora le origini della Squad Jam, anche perché, nella versione originale di Gun Gale Online in Sword Art Online II, questo tipo di competizione non esisteva affatto.

Dopo che Kirito e Sinon hanno lavorato insieme per vincere il terzo Bullet of Bullets, una tattica che nessuno aveva mai utilizzato prima, un uomo è rimasto così impressionato dal lavoro di squadra della coppia da sponsorizzare la creazione della Squad Jam. Questo ricco investitore amava l'idea di due persone che lavorassero insieme per sopravvivere (invece dello stile battle royale perno del Bullet of Bullets), e da qui è nata la competizione a squadre.

Per collegare ulteriormente Gun Gale Online e serie principale, Pitohui confessa di aver effettivamente partecipato al Bullet of Bullets cui presero parte Kirito e Sinon. Anche se Pitohui è stata sconfitta da un cecchino e non ha mai incontrato i due favoriti di Sword Art Online II in battaglia, il collegamento resta interessante e inaspettato.