Sword Art Online Alternative e L'Attacco dei Giganti tra le uscite Dynit di febbraio 2019

A meno di ventiquattro ore dall’uscita ufficiale del primo cofanetto home video di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, il sito ufficiale di Terminal Video rivela che il secondo e ultimo box verrà invece commercializzato a partire da febbraio, assieme alle stagioni numero due di My Hero Academia e L’Attacco dei Giganti.

Di seguito riportiamo l'elenco completo degli articoli Dynit che approderanno nei negozi di tutta Italia nel mese di febbraio 2019, incluse le date di uscita e le sinossi ufficiali di ciascun prodotto.

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online #02

Editore: Dynit

Dynit Data di uscita: 27/02/2019

27/02/2019 Prezzo al pubblico: 29,99€ (Blu-ray + DVD)

My Hero Academia – Stagione 2 Box 1 di 2

Editore: Dynit

Dynit Data di uscita: 27/02/2019

27/02/2019 Prezzo al pubblico: 49,99€ (Blu-ray), 39,99€ (DVD)

"Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l'equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una?!"

L'Attacco Dei Giganti - Stagione 2 - The Complete Series

Editore: Dynit

Dynit Data di uscita: 27/02/2019

27/02/2019 Prezzo al pubblico: 39,99€ (Blu-ray), 29,99€ (DVD)

"Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti."

Kill La Kill - Standard Edition

Editore: Dynit

Dynit Data di uscita: 27/02/2019

27/02/2019 Prezzo al pubblico: 49,99€ (Blu-ray)

"L’Istituto Honnoji è una scuola stretta nel pugno di ferro del consiglio studentesco, guidato da Kiryuin Satsuki, che la controlla tramite una rigida gerarchia basata sul possesso di speciali uniformi capaci di dare poteri sovraumani a chi le indossa. Nell’istituto arriva Matoi Ryuko, una ragazza alla ricerca di indizi sull’assassinio del padre. L’unico in suo possesso al momento è la metà di un gigantesco paio di forbici, lasciata sulla scena del delitto dal colpevole. Ryuko si trova ben presto ai ferri corti col consiglio studentesco ma troverà, in un sotterraneo sotto casa sua, uno strumento essenziale per poterlo affrontare: un’uniforme senziente che le darà poteri pari se non superiori a quelli dei suoi avversari!"

Mobile Suit Gundam - The Complete Series

Editore: Dynit

Dynit Data di uscita: 27/02/2019

27/02/2019 Prezzo al pubblico: 59,99€ (Blu-ray)

"Anno 0079 dell'era universale così comincia la saga di fantascienza più famosa in Giappone, che con la prima serie rivoluzionò il concetto stesso di animazione, introducendo una regia cinematografica e concetti quali l'orrore della guerra. Amuro Rey, un giovane di Side 7, si ritrova suo malgrado, a difendere la colonia dall'incursione di due giganteschi robot (chiamati Zaku), alla guida della nuova arma della federazione: il Gundam, un potentissimo robot, con il quale sbaraglia gli avversari, pur non sapendo manovrarlo correttamente. Ma questo è solo l'inizio degli avvenimenti che lo vedranno protagonista della guerra di un anno, che porterà la Federazione e il Principato di Zion ad un devastante scontro fratricida."

