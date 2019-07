Sword Art Online: uno degli animatori descrive la particolarità della stagione 3

Con l'arrivo della seconda parte della terza stagione, la serie di Sword Art Online: Alicization ha visto dei profondi cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti.

La produzione, della terza stagione di Sword Art Online: Alicization, ha cambiato, dietro le quinte, l’approccio alla creazione di scene di azione e dei personaggi. Il character designer Shingo Adachi ha parlato di tutti gli elementi che sono stati modificati in seguito alla pubblicazione del film Ordinal Scale.

In un’intervista concessa a ComicBook.com, Adachi ha rivelato le caratteristiche principali alla base della creazione dei design visti nella terza stagione, e come questi aspetti abbiano marcato una differenza rispetto al lavoro passato della serie.

Come Adachi ha spiegato:

“Prima di Alicization, ciò che caratterizzava Ordinal Scale era la teatralità, tuttavia la densità di informazioni presenti nella pellicola ha portato alla produzione di una serie regolare, e per questo lo studio si è ampiamente dedicato a lavorare sullo show. Specialmente da quando in Alicization sono presenti molte armature degli Integrity Knights.”

Adachi ha rivelato che la maggior parte del suo lavoro per la terza stagione riguardava il dover portare in vita gli Integrity Knights, “C’è molta densità che deve essere rappresentata nelle animazioni, quindi il mio compito è di alleggerire il carico di lavoro allo studio, e allo stesso tempo mantenere una qualità produttiva alta.”

Adachi ha inoltre dovuto affrontare delle sfide per un character designer, dato che aveva la responsabilità di donare forma alle armature degli Integrity Knights: “Da quando l’ambientazione si è spostata nel sotto mondo, non posso cambiare i vestiti ai miei personaggi, ed era una delle cose che preferivo. È stato parecchio frustrante.”

I fan aspettano la seconda metà della terza stagione, War of Underworld, che partirà dal prossimo ottobre, sperando in una manciata di nuovi personaggi con un bel design.