Sword Art Online: l'annuncio di un nuovo film in un giorno molto speciale per la serie

In Sword Art Online l’autore Reki Kawahara ha immaginato un futuro piuttosto vicino all'anno in cui è uscito il primo romanzo, in cui un abile programmatore avrebbe lanciato il primo videogioco di ruolo in realtà virtuale della storia. Per celebrare il giorno di lancio del gioco nella serie A-1 Pictures ha annunciato a sorpresa un nuovo film.

La data di lancio ufficiale di Sword Art Online è il 6 novembre 2022 nella serie. Molti appassionati dell’opera di Kawahara si aspettavano sicuramente delle novità nella giornata di oggi, e sono stati accontentati. Nel post condiviso dalla pagina ufficiale dell’anime, riportato in fondo alla pagina, è stato infatti annunciato un nuovo lungometraggio animato dedicato alle avventure di Kirito e Asuna nel pericoloso mondo di Aincrad.

Il video di ventidue secondi non mostra frame o descrizioni inerenti alla storia che verrà raccontata nel corso del film. Nel tweet viene specificato che è già iniziata la produzione di una pellicola del tutto originale, quindi non basata sul materiale presente nelle light novel di Kawahara pubblicate finora. E voi cosa vorreste vedere nel nuovo film di Sword Art Online? Ditecelo nei commenti.

