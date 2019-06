Sword Art Online: l'antagonista Death Gun si mostra in un cosplay davvero riuscito

Uno degli antagonisti più spaventosi di Sword Art Online è sicuramente Death Gun, che con il suo aspetto macabro e intimidatorio risulta davvero poco confortevole da osservare. Un fan ha pensato bene di farne un cosplay e postarlo su Reddit. il risultato è davvero notevole.

L'utente in questione si chiama Skullschool, e l'immagine che ha condiviso lo immortala nel mezzo di una foresta vestito da Death Gun con indosso un fucile di precisione. Il costume è davvero molto fedele, ma ciò che colpisce di più è il volto e in maniera particolare la luce rossa emanata dagli occhi, sicuramente frutto di impegno e duro lavoro.

Death Gun può definirsi un villain unico poiché non è costituito da un solo personaggio. In origine era diviso in due fratelli, gli Shinikawa, i quali ingannavano le persone facendole pensare che il loro avatar stesse uccidendo direttamente i suoi obiettivi. Invece, ogni volta che Death Gun colpiva il suo bersaglio uno dei fratelli si intrufolava nella casa dell'obiettivo, iniettando loro un farmaco rubato dall'ospedale del padre. La medicina ha il potere di fermare il cuore del bersaglio e fargli credere che Death Gun avesse l'abilità di uccidere i giocatori nella vita reale, annientando il loro avatar digitale.

Le vicende di Death Gun si svolgono nell'arco di Phantom Bullet, che vede Kirito e i suoi compagni in questo nuovo server del gioco, Gun Gale. Lo sviluppo della saga in questione si è diramato attraverso continue scene d'azione, ricordando più che un gioco di ruolo uno sparatutto in prima persona, adattando di conseguenza la storia a quest'esigenza.

