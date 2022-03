Sword Art Online Aria of a Starless Night arriva nei cinema italiani con Dynit

Tra i grandi protagonisti della stagione 2022 degli anime al cinema di Nexo Digital e Dynit c’è anche Sword Art Online Progressive the Movie: Aria of a Starless Night, la cui premiere è prevista nella prima settimana del mese di aprile 2022.

Il 4, 5 e 6 aprile, nelle sale cinematografiche italiane certificate da Nexo Digital, debutta il film di Sword Art Online Progressive. Il lungometraggio anime arriva sul nostro territorio grazie alla collaborazione tra Nexo, Dynit e J-POP Manga. Aria of a Starless Night è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kono. Kento Toya è il designer dei personaggi, mentre Yuki Kajikura si occupa delle musiche.

Sword Art Online è una serie di light novel scritta da Reki Kawahara che conta circa 26 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Progressive, lanciato nel 2012, è la rivisitazione dei romanzi originali. Dal successo dell’opera di Kawahara sono stati tratti un adattamento anime, che conta 4 stagioni, OAV e videogiochi.

Nel primo trailer italiano di Sword Art Online Progressive the Movie vediamo le premesse della narrazione. Molto tempo prima che la Saetta e lo Spadaccino Nero si incontrassero, veniva lanciato il primo VRMMORPG. Al loro primo accesso, i giocatori vengono sconvolti dal monito del Game Master. “Questo sarà pure un videogame, ma il tempo dei giochi è finito”. In Sword Art Online, quando un giocatore muore nel gioco, muore anche nel mondo reale. Il film di Sword Art Online è un progetto diviso in due parti. Ecco il teaser di Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Deep Night.