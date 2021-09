Sword Art Online: Aria of a Starless Night, Asuna è protagonista del nuovo teaser del film

Il sito web ufficiale del film anime Sword Art Online: Aria of a Starless Night ha condiviso un nuovissimo teaser del lungometraggio, in cui viene mostrata tutta la determinazione di Asuna. Oltre al teaser, è stata pubblicata anche una compilation con tutti brani dell'anime scritti da LiSA, inclusa la nuova sigla originale "Yuke".

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo teaser, in cui vengono mostrati tutti gli eventi dell'anime raccontati nell'arco di cinque stagioni, dalla fuga da Aincrad alla guerra di Alicization, con piccoli spezzoni dei più grandi combattimenti dei protagonisti Kirito e Asuna. Nei secondi finali è possibile vedere una breve scena inedita del film, con una Asuna sempre più determinata sotto la pioggia.

In calce, invece, è disponibile la compilation pubblicata dal canale di LiSA, la popstar giapponese di Gurenge e Homura, in cui potete ascoltare una breve anteprima del brano Yuke, composto appositamente per il nuovo film anime. Il brano verrà pubblicato interamente il 15 ottobre, due settimane prima del lancio del film.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo nuovo lungometraggio di SAO? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni sul film, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento di Sword Art Online: Progressive, la serie di light novel da cui è tratta la pellicola.