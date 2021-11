Sword Art Online: Aria of a Starless Night, l'avventura di Asuna nell'ultimo trailer

Mentre in Giappone l’ultimo film del franchise Sword Art Online, ovvero Progressive: Aria of a Starless Night ha già fatto il suo debutto e sta facendo molto discutere di sé, in Occidente l’avventura di Asuna tarda ad arrivare, ma per rendere meno pesante questa attesa Aniplex ha diffuso un trailer inedito e una nuova key visual ufficiale.

Sword Art Online - Progressive ha sin da subito colpito molti degli appassionati della serie di light novel di Reki Kawahara, soprattutto per la possibilità di rivivere in parte l’inizio della storia dal punto di vista di Asuna percepita come una trovata interessante.

Nel video riportato in cima alla notizia si ripercorre rapidamente l’incipit della storia, dalla terribile rivelazione del Game Master, fino all’incontro tra Asuna e Kirito, e alla formazione della squadra per raggiungere Aincrad, l’immenso castello volante che fa da location proprio al VRMMORPG Sword Art Online.

Inoltre la nuova key visual, disponibile in calce, mostra i tre personaggi principali, Asuna, Kirito e Mito in azione. Come sempre fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere ricordiamo che Aria of a Starless Knight ha incontrato The Eternals in un trailer crossover, e vi lasciamo scoprire perché la prossima pellicola non adatterà alcuni romanzi.