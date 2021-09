Sword Art Online: Aria of a Starless Night, lacrime e amicizia nel nuovo trailer del film

Il sito web ufficiale del film Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night ha pubblicato un nuovo trailer, in vista dell'uscita nei cinema fissata per il 30 ottobre 2021. Nel nuovo trailer è possibile vedere Asuna, Mito e Kirito in azione, ed ascoltare un piccolo anticipo della nuova canzone di LiSA, che farà parte della colonna sonora.

Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night è il secondo film legato alla serie di SAO, dopo il lungometraggio originale del 2017 Sword Art Online: Ordinal Scale. A differenza della prima pellicola, questa trasporrà gli eventi raccontati nei primi Volumi dello spin-off/prequel ufficiale Sword Art Online: Progressive, in cui viene raccontata la storia di Aincrad dal punto di vista di Asuna. Il film includerà comunque scene e personaggi originali, tra cui Mito, amica di Asuna e coprotagonista della storia.

Il trailer visibile in cima all'articolo mostra la vita di Asuna prima di SAO. Annoiata e stanca di perdere ai videogame, Asuna viene invitata a giocare a Sword Art Online dall'amica Misumi Tozawa, e subito dopo le due ragazze rimangono bloccate nel gioco a causa del folle desiderio dell'autore del gioco Akihiko Kayaba. La storia racconterà la crescita di Asuna come persona e come guerriera, e la scalata della torre insieme a Mito e Kirito.