Sword Art Online: Aria of a Starless Night, il legame di Asuna e Mito nel nuovo trailer

Il 30 ottobre arriverà nelle sale giapponesi l’atteso film Sword Art Online - The Movie - Progressive: Aria of a Starless Night, e con l’avvicinarsi dell’uscita i canali ufficiali di Aniplex hanno pubblicato un nuovo, breve, trailer interamente dedicato al rapporto di amicizia e complicità tra Asuna e Mito.

A diffondere il trailer sono state anche le pagine ufficiali del franchise, in particolare @sao_anime che ha rivelato che i protagonisti della nuova pellicola invaderanno la città di Mito della prefettura di Ibaraki, nella regione Kanto, per un considerevole lasso di tempo.

Dal 29 ottobre, giorno prima dell’uscita nelle sale, fino al 26 dicembre 2021 i locali, ristoranti, hotel di Mito saranno pervasi dalla colonna sonora del franchise, mentre gli annunci alla stazione avranno anche messaggi speciali da parte di Inori Minase, doppiatrice di Mito.

Naturalmente nel periodo in questione sarà possibile acquistare nella città anche oggetti esclusivi, creati appositamente per pubblicizzare l’evento, come il Sword Natto Online. Ricordiamo che la pellicola verrà distribuita internazionalmente il 3 dicembre.

Dopo essere arrivati all’interno del gioco, Sword Art Online, il primo VRMMORPG, i giocatori si trovano intrappolati nell’oscuro gioco del Game Master. Se qualcuno muore in quell’universo, morirà anche nel mondo reale. Questa è la premessa del film, prima che la protagonista Asuna decida di partire alla conquista di Aincrad, l’enorme castello volante. Durante la sua avventura Asuna incontrerà pericolosi nemici, ma anche alleati sorprendentemente abili, come lo Spadaccino Kirito.

Cosa ne pensate del breve trailer mostrato? Attendete il film? Diteci le vostre opinioni nella sezione commenti. Ricordiamo che LiSA ha realizzato la sigla del film, Yuke, e vi lasciamo alle character visual dei personaggi principali.