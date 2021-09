Sword Art Online - Aria of a Starless Night: LiSA canterà 'Yuke', la sigla del film anime

Il sito web ufficiale del nuovo film anime Sword Art Online: Aria of a Starless Night ha annunciato che LiSA, la cantante dei record recentemente divenuta celebre in tutto il mondo per aver composto le colonne sonore di Demon Slayer e Demon Slayer: Mugen Train, collaborerà con la compositrice Ayase del gruppo YAOSOBI per comporre la sigla del film.

LiSA è la cantante di Gurenge e Homura, vincitrice del 62° Japan Record Awards e prima donna a superare il milione di download digitali nella classifica Oricon. L'artista aveva già realizzato un brano per l'anime di Sword Art Online nel 2019, Unlasting, e ora è pronta a tornare con Yuke, la sua nuova creazione. Insieme a lei la compositrice di YAOSOBI, gruppo noto per aver realizzato l'eccezionale sigla di Beastars 2, che produrrà la base musicale della traccia.

Yuke debutterà il 15 ottobre in tutto il mondo, quindici giorni prima del lancio del film Sword Art Online: Aria of a Starless Night. La pellicola adatterà gli eventi raccontati nei primi Volumi dello spin-off/prequel Sword Art Online: Progressive, e vedrà Asuna e Kirito come co-protagonisti, insieme al personaggio originale Mito. Trattandosi di un prequel, la storia si svolgerà durante gli eventi di Aincrad.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di sentire questa nuova traccia di LiSA? Ditecelo nei commenti!