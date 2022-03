Sword Art Online: Aria of a Starless Night si mostra in un nuovo poster

Sword Art Online è una delle serie di maggior successo dell’ultimo decennio e all’attivo, oltre alle light novel di Reki Kawahara, il franchise vanta più stagioni anime. Di recente, nei cinema giapponesi è arrivato Aria of a Starless Night, festeggiato attraverso un poster promozionale.

Sword Art Online the Movie –Progressive- Aria of a Starless Night sta per arrivare in Italia grazie alla collaborazione tra J-POP Manga, Dynit e Nexo Digital. La pellicola anime è uscita nelle sale nipponiche nel 2021 e a distanza di qualche mese sta per debuttare in versione home video.

Mentre Aniplex è già concentrata sulla produzione di un sequel, qui trovate un teaser di Sword Art Online Progressive Scherzo of a Deep Night, la prima parte del progetto ottiene una versione Blu-ray Disc e DVD. Per celebrare l’uscita in formato fisico, sui social è stata rilasciata una nuova locandina.

Il poster pone una lente d’ingrandimento su Kirito e Asuna, impegnati nell’arco narrativo del castello di Aincrad. Per i due protagonisti, morire non è un opzione. Come rivelato dal game master, se dovessero perire nel VRMMORPG, perirebbero anche nel mondo reale. E voi, siete pronti per l’uscita italiana del lungometraggio? Eccovi il trailer italiano di Sword Art Online: Aria of a Starless Night.