Sword Art Online: Aria of Starless Night, un nuovo video prima del debutto in Giappone

Le aspettative per l’ultimo film del franchise Sword Art Online The Movie - Progressive - Aria of a Starless Night continuano a crescere e dopo diversi trailer pubblicati negli scorsi mesi, nel corso dell’evento Virtual Meeting organizzato sabato 16 ottobre è andata in onda un nuovo video in vista del debutto in Giappone.

Durante l’incontro virtuale alla Virtual Shibuya è stato infatti confermato che la pellicola in questione verrà distribuita in più di 40 paesi in tutto il mondo, partendo dal 30 ottobre in Giappone fino ad arrivare in Australia e Nuova Zelanda il 9 dicembre. Sfortunatamente per l’Italia non è stata definita ancora una data, ma si tratta comunque di un numero impressionante, considerando anche il complicato periodo storico in cui viviamo.

Nella breve clip mostrata vediamo, attraverso frenetiche sequenze, i tre protagonisti, Kirito, Asuna e la new entry Mito, affrontare le numerose difficoltà all'interno del brutale e violento mondo di Sword Art Online, primo VRMMORPG della storia.

Per i fortunati che potranno assistere alla prima visione il 30 ottobre nel teatro Shinjuku Wald 9 e allo United Cinema Toyosu sarà anche possibile partecipare ad un panel dove saranno presenti il regista Ayako Kohno, la cantante LiSA e i doppiatori dei protagonisti, rispettivamente Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu e Inori Minase.

Tutti gli spettatori che andranno nei cinema giapponesi durante la prima settimana di proiezione riceveranno una speciale cartolina illustrata da abec, disegnatore delle light novel del franchise. Nelle sale sarà possibile acquistare numerosi gadget, dai portachiavi dei personaggi stilizzati, a segnalibri di metallo e mini riproduzioni delle armi dei protagonisti, che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina.

Per concludere vi lasciamo ad un bel cosplay di Asuna, realizzato dalla russa MK Ays, e alla guida per recuperare l'anime di Sword Art Online in ordine.