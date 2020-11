Sword Art Online: quali sono le armi più potenti impugnate da Kirito?

Sin dalle prime ore all'interno del mondo di Aincard di Sword Art Online, Kirito ci è stato mostrato come un personaggio estrememente informato sul mondo di gioco e sempre dotato del migliore equip. Ma quali sono le armi più potenti impugnate dal protagonista? Eccole svelate.

Tra le più temibili armi bianche maneggiate da Kirito, compare prima tra tutte la Elucidator. La spada nera è stata ottenuta nel regno di Aincard e sfoderata per abbattere i nemici a partire dal 50esimo piano in poi. Elucidator ha accompagnato lo spadaccino molto a lungo divenendo ancora più temibile grazie al fabbro Lisbeth che ne ha potenziato le statistiche.

Dopo la "Elucidator", tra le mani di Kirito si troverà stretta la "Dark Rpulser", una spada luminosa e temibile tanto quanto la lama nera. Non a caso le due lame vengono impugnate spesso assieme esaltandone ancora di più forza e bellezza. Per entrare in possesso di quest'arma, ancora una volta il protagonista di SAO ha dovuto fare affidamento sul fabbro. La "Dark Repulser" infatti, è stata forgiata appositamente per lo spadaccina da Lisbeth con un lingotto di cristallite ottenuto dopo essere uscito vivo dalla tana di un drago. La spada viene utilizzata fino al momento della sua distruzione durante lo scontro con Heathcliff.

Parlando di spade e spadaccini, non poteva mancare Excalibur la leggendaria spada impugnata da Re Artù. Anche Kirito riesce a mettere le mani su quest'arma bianca che però, a differenza delle altre, deve essere impugnata a due mani trattandosi di uno spadone (o long sword).

Passiamo poi da un'arma leggendaria all'altra, perchè tra le mani del protagonista di SAO finisce anche una spada laser. Nel mondo di Gun Gale l'arma si chiama Kagemitsu G4 ma ricorda in tutto e per tutto le spade impugnate dai cavalieri jedi. Nonostante la sua forza quest'arma va però usata con cautela in quanto le sue batterie non hanno una durata illimitata.

Concludiamo la lista dell'arsenale con la "Blue Rose Sword" una spada tanto elegante quanto letale. Dal colore pallido, la Blue Rose è stata impugnata prima da Eugeo e solo in un secondo momento da Kirito.

Queste sono dunque tutte le migliori armi apparse nell'anime e le potete rivedere in calce alla notizia. Fateci sapere qual è la vostra preferita. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che della Elucidator di Sword Art Online esiste anche una riproduzione acquistabile. Per chi invece si sta avvicinando per la prima volta al mondo di Kirito, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'anime Sword Art Online.