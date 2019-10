Sword Art Online: arriva l'opening di Alicization - War of Underworld

Dopo diversi mesi di assenza, Sword Art Online è tornato a calcare il palcoscenico televisivo nipponico. Insieme a Kirito, riprendono così le trame dell'Underworld che si sbroglieranno in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Con la trasmissione del primo episodio dell'anime trapelano in rete anche le sigle corrispettive.

I fan italiani scopriranno su VVVVid le sigle di apertura e chiusura di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld alle ore 21:00 del 12 ottobre 2019, ma la prima di queste canzoni è già arrivata in rete. Come potete vedere in calce, Moetron ha condiviso la sigla di apertura: questa è stata interpretata da Haruka Tomatsu e ha il titolo "Resolution", ovvero risoluzione.

Nel minuto e mezzo di video veniamo introdotti sommariamente agli eventi che prenderanno luogo in questa nuova fase denominata Alicization Invading, con i personaggi principali come Kirito, Asuka e Alice che scorrono su schermo. Il video prosegue poi con scene di battaglie che coinvolgono tutti gli individui della serie.

L'ending di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sarà invece cantata da LiSA e avrà il titolo "everlasting". Su VVVVid è già disponibile l'episodio 24.5 che fa da legante tra le due fasi di Alicization, mentre i fan che vogliono ripercorrere più approfonditamente gli episodi possono leggere il nostro speciale.