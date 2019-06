Sword Art Online: arriva una replica in dimensioni reali di Elucidator

Nessuno sa se un giorno tutti noi saremo in grado di entrare in un videogioco a realtà virtuale come succede con Sword Art Online, vivendo in prima persona le avventure, pericolose e non, dei nostri alter ego virtuali. Tuttavia, un nuovo arrivo sul mercato potrebbe permetterci di calarci di più nella nostra nuova identità anche in questo mondo.

La light novel di Sword Art Online ha compiuto dieci anni, e quindi quale miglior regalo se non un oggetto proveniente dall'universo dove Kirito e Asuna passano i propri giorni a combattere?

La Good Smile Company è in procinto di ricreare una replica delle spade del mondo di Sword Art Online con una qualità superiore a quella vista finora. Oltre alla capacità di riprodurre fedelmente la forma delle spade dei protagonisti, l'azienda è stata anche in grado di inserire luci e suoni all'interno della finta arma.

La prima che sarà messa a disposizione dei fan sarà la "Elucidator", spada del protagonista Kirito che sarà anche in grado di connettersi allo smartphone del suo proprietario tramite connessione wi-fi. Ciò consentire utilizzi della spada mai visti prima d'ora.

Kirito è il protagonista di Sword Art Online, serie di light novel scritte da Reki Kawahara dal 2009 e poi adattate anche in serie manga e anime, di cui l'ultima Sword Art Online: Alicization è attualmente in pausa prima di riprendere con i nuovi episodi nella seconda parte dell'anno. E voi, vi calereste nella realtà virtuale con la vostra nuova Elucidator?