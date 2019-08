Sword Art Online: arrivano le nuove copertine celebrative per i dieci anni

Le manifestazioni per il decimo anniversario di Sword Art Online proseguono senza sosta. Lo speciale evento infatti sta inserendo sempre più illustrazioni ed eventi a tema SAO, tra cui addirittura una gara virtuale in cui si vestiranno i panni di Kirito ed Eugeo. Ma l'illustratore della light novel ha altre sorprese in serbo per gli appassionati.

Dopo la produzione di un poster speciale per i dieci anni di SAO, stavolta si passa al lato light novel. Infatti l'illustratore Abec ha preparato nuove copertine per i primi otto volumi della famosa light novel, i quali saranno messi in vendita in edizione limitata per festeggiare il decimo anniversario. Le nuove edizioni saranno distribuite alle fumetterie ed edicole giapponesi a partire dagli inizi di agosto.

Le illustrazioni sono state messe in mostra anche sul sito ufficiale del decimo anniversario di Sword Art Online e potete anche vederle in calce alla news. Inoltre, la serie riceverà dei volumi da collezione con storie brevi che saranno disponibili al pubblico a partire dal 10 ottobre. Le quattro storie brevi originariamente erano state inserite in alcuni volumi dell'edizione home video con questi titoli: "Il giorno prima", "Il giorno dopo", "Niji no Hashi" e "La preghiera della sorella".

I fan sono in attesa della terza stagione animata Sword Art Online: Alicization che arriverà con la seconda parte a fine anno.