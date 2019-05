Sword Art Online: in arrivo l'artbook del character designer della serie

La serie animata di Sword Art Online è attualmente in pausa e sappiamo che farà il suo ritorno il prossimo ottobre con il nuovo ciclo di episodi chiamato "Sword Art Online: Alicization -War of Underworld-". Per i fan della serie può risultare sicuramente interessante l'arrivo dell'artbook del character designer della serie, Shingo Adachi.

Probabilmente alcuni di voi non lo conoscono, ma il character designer giapponese ha lavorato ad alcune delle produzione animate più importanti degli ultimi tempi, come il già citato Sword Art Online, Blue Seed, DNAngel e Love Hina per citarne alcuni.

L'artbook in arrivo potrebbe quindi essere modo per gli appassionati, di scoprire alcuni retroscena legati alla produzione delle loro serie preferite. In calce alla notizia potete trovare l'immagine che sarà fa copertina al libro, intitolato Shingo Adachi Artwork.

Per ora sappiamo che sarà pubblicato in Giappone il prossimo 5 luglio, al prezzo di circa 35 euro al cambio attuale. Ovviamente non abbiamo notizie riguardo ad un possibile arrivo in occidente e probabilmente, per chi avesse intenzione di acquistarlo, l'import potrebbe trattarsi dell'unica soluzione.

Infine, vi consigliamo la lettura della nostra intervista a Reki Kawahara e ABEC, i due autori dietro i romanzi di Sword Art Online, dai cui sono tratte le serie animate.