Sword Art Online: in arrivo un poster per il decimo anniversario

Sono passati dieci anni da quando fu messo in commercio il primo volume di Sword Art Online, light novel di Reki Kawahara che in poco tempo ha conquistato tutto il Giappone. Il franchise è diventato infatti di importanza vitale nell'industria degli anime, e ora che è arrivato il decimo anniversario, si sta aprendo a numerosi e importanti progetti.

Il decimo anniversario di Sword Art Online sarà festeggiato con una mostra speciale in Giappone dove i fan potranno ammirare alcune illustrazioni speciali e altre cose tratte dal franchise. In partenza ad agosto, la mostra ha condiviso alcuni nuovi poster che coinvolgono tutti i personaggi della saga.

La Sword Art Online EX-CHRONICLE 10th Anniversary Exhibit che si terrà tra il 4 al 18 agosto ha pubblicato alcune illustrazioni che potete osservare nel tweet in calce, col primo poster che ritrae tutti i personaggi con un look da gala, mentre nella seconda ci sono alcuni poster con ritratti sopra uno o due personaggi di enorme importanza nella storia di Sword Art Online.

La mostra avrà luogo ad Akiba Square e sarà divisa in quattro categorie: "EX-REALITY -Welcome to RATH-", "EX-VIRTUAL THEATER -Dive into AINCRAD-", "EX-CHRONICLE -Birth of the Death Game-" e "EX-STORE -The treasure market-". I biglietti saranno in vendita dalla prossima settimana, mentre i fan dovranno aspettare ancora alcuni mesi per il prosieguo di Sword Art Online: Alicization.