Sword Art Online: Asuna e Alice in abiti di cristallo nelle figure di Shibuya Scramble

Mentre i fan attendono con ansia il debutto del lungometraggio Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, Asuna e Alice sono già tornate in azione in due magnifiche statue da collezione realizzate da Shibuya Scramble Figure.

In uscita nei cinema giapponesi il 30 ottobre, Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night ripercorrerà gli eventi della prima stagione della light novel di Rei Kawahara. In attesa che Asuna e Kirito "ricomincino" la loro avventura nel mondo digitale, due nuove figure da collezione anticipano il ritorno degli spettatori nell'universo narrativo del franchise

Prodotte dall'azienda specializzata in miniature Shibuya Scramble Figure, le due statuette omaggiano due delle più famose combattenti femminili della serie, ossia Asuna e Alice. Entrambi i pezzi da collezione sono stati realizzati in PVC e in scala 1:7, e sono già disponibili al preordine nonostante ne siano stati creati solamente dei prototipi e il prezzo sia attualmente sconosciuto. Questa, però, potrebbe essere l'unica possibilità per accaparrarsi Asuna Crystal Dress Version e Alice Crystal Dress Version, ispirate al lungometraggio Aria of Starless Night.

E voi, cosa ne pensate di queste due preziose figure limitate? Vi piacerebbe aggiungerle alla vostra personalissima collezione? Vi lasciamo all'ultimo teaser trailer di Sword Art Online: Aria of a Starless Night e vi ricordiamo che l'autore ha annunciato un nuovo manga basato sull'arco narrativo di Aincrad.