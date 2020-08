Sword Art Online: Asuna prende vita grazie al cosplay di Natalia Kat

Sword Art Online è una delle opere che ha definito lo scorso decennio. Di sicuro non è la migliore e suscita spesso pareri contrastanti nel fandom degli anime, ma non si può dire che non abbia avuto i suoi momenti di gloria. Le avventure nel mondo digitale di Kirito e Asuna sono ancora in corso con Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

Mentre i fan sono concentrati a godersi la visione degli ultimi episodi di questa stagione, che proseguirà ancora per poco, c'è chi nel mondo reale sta presentando la propria versione dei protagonisti di Sword Art Online. Negli scorsi giorni infatti la famosa Natalia Kat ha portato ai fan il suo cosplay di Asuna, come potete vedere nella foto in basso che ha già ottenuto un discreto numero di like sulla piattaforma.

Yuuki Asuna, conosciuta solo come Asuna in Alfheim Online, è uno dei primi giocatori che abbiamo conosciuto. La ragazza è stata a lungo protagonista degli episodi di Sword Art Online insieme al partner Kirito. Indossa diversi abiti durante le varie stagioni, a seconda anche dell'account che utilizza, ma la versione che possiamo vedere nel cosplay è quella di Knights of Blood, con un lungo vestito bianco e una gonna rossa.

Anche Quinella ha ricevuto un cosplay diventato virale.