Sword Art Online: Asuna è pronta per festeggiare il Natale in questa nuova scan!

Tra i personaggi più popolari del mondo di Sword Art Online si annovera senza dubbio Asuna, la compagna di Kirito famosa per la sua eccezionale abilità con la spada. Oggi, a tal proposito, è stata condivisa su Twitter una bellissima scan che la ritrae con indossi le vesti natalizie, in compagnia di un adorabile pupazzetto dedicato al protagonista.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine in questione, postata dall'utente Kirari_star. Non si tratta ovviamente della prima volta in cui la ragazza viene scelta per augurare buone feste ai fan, ricorderete in fatti che anche l'anno scorso Reki Kawahara condivise una bellissima illustrazione sempre sotto il periodo natalizio.

Asuna in realtà ha trovato decisamente poco spazio nelle ultime stagioni di Sword Art Online, in cui ha per lo più tenuto d'occhio Kirito durante il suo dive in nell'Underworld. A partire dal prossimo episodio comunque, sembra proprio che rivedremo la carismatica compagna del protagonista nelle sue vesti da combattente.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha da poco mandato in onda la sua quarta puntata, nuovamente incentrata sulla coppia di villain che ci accompagnerà per il corso di questa stagione. L'anime va in onda tutti i sabati, ed è visibile in simulcast in Italia a partire dalle 21:00 su VVVVID.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa scan? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!