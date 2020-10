Sword Art Online: Asuna è pronta al giorno più importante della sua vita in questo cosplay

La storia d'amore tra Kirito e Asuna in Sword Art Online è una delle più apprezzate dai fan, i quali si sono sempre chiesti come sarebbe stato un ipotetico matrimonio tra i due. La cosplayer Eli Ebberts ha dato vita a questo magico evento.

Nonostante il vero protagonista di Sword Art Online sia Kirito, Asuna Yuuki è una delle eroine più amate dal pubblico. Dotata di un'incredibile velocità, l'obiettivo iniziale della protagonista era solamente quello di completare il gioco; ma l'incontro con Kirito ha cambiato totalmente la sua visione. Nonostante Sword Art Online sia solamente un mondo virtuale, il rapporto tra i due è vero. La relazione tra Kirito e Asuna è di fondamentale importanza per Sword Art Online. Scoprite con noi le motivazioni.

L'amore tra Kirito e Asuna ha consentito all'opera di Reki Kawahara di raggiungere e toccare i cuori dei fan, i quali hanno sempre immaginato un matrimonio, seppur virtuale, tra i due. A dare vita a questo magico evento ci ha pensato la cosplayer Eli Ebberts, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso uno scatto di Asuna in abito da sposa. Vedere la protagonista di Sword Art Online in tenuta da nozze, già con l'anello al dito, rappresenta uno dei sogni di tutti gli appassionati della saga. Vedremo mai questo evento nell'anime o in una futura Light Novel? In attesa di questa possibilità, ammiriamo questo fantastico cosplay di Sinon di Sword Art Online.