Sword Art Online: Asuna è una saetta nella figure di Prisma Wing Prime Studio

La saga iniziale di Sword Art Online ambientata ad Aincrad è quella più cara agli appassionati dal momento che si tratta della prima avventura di Asuna e Kirito. Il loro rapporto è uno dei temi principali dell'opera dal momento che è nato e si è sviluppato all'interno del videogioco.

La serie di Progressive, a cui A-1 Pictures sta attualmente lavorando visto che l'adattamento animato è in pausa per dare modo alla light novel originale di portarsi in avanti, ha fornito qualche interessante retroscena tra i due, come ad esempio quando Kirito si è innamorato di Asuna.

A tal proposito, proprio la spadaccina soprannominata 'La Saetta' è stata recentemente protagonista di un epico modellino in scala, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, a cura di Prisma Wing Prime Studio. La figure in questione è disponibile in due varianti, con e senza base proposti rispettivamente al costo 1049 e 279 euro. La presenza della base, curata nei minimi dettagli, innalza la statuetta di ben 10cm rispetto ai 28cm del modellino di Asuna, segno anche del lavoro minuzioso da parte dell'azienda. La consegna, invece, si farà attendere parecchio tempo visto che è prevista attorno al secondo quadrimestre del 2024.

E voi cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.