Sword Art Online: Asuna diventa una splendida Miko in un'affascinante action figure

Dopo una lunga attesa, l'ultima parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si prepara al suo debutto nel mese di luglio, chiudendo di fatto la terza stagione dell'iconico anime. Ad ogni modo, il merchandise inerente al franchise continua imperterrito a rilasciare straordinari oggetti a tema.

Prima di immergervi nella visione della nuova parte dell'anime, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione della prima metà di Alicization, in modo tale da ripassare con attenzione gli ultimi avvenimenti della storia. Ad ogni modo, l'adattamento televisivo della light novel di Reki Kawahara continua a essere uno dei titoli più apprezzati in Giappone, come dimostrano i numerosi sondaggi.

A riprova di quanto detto vi è anche il florido merchandising che vanta di migliaia di oggetti a tema Sword Art Online, tra prodotti di abbigliamento e action figure. L'ultima delle quali, prodotta dalla compagnia souyoku_kouhou, reinterpreta il personaggio di Asuna nelle vesti di una splendida Miko, ovvero quelle donne che lavorano presso i templi shintoisti. L'affascinante modellino in questione, proposto in scala 1:7, è possibile ammirarlo nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia. Attualmente l'azienda non ha rivelato alcuna informazione in merito a prezzo e data di uscita, ma se dovessimo intuire una cifra e una finestra di lancio -in base agli ultimi modellini annunciati- si parla di un preordine di almeno 250 euro e una spedizione nel primo quadrimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.