Sword Art Online: Asuna torna su ALO nell'ultimo cosplay di Lera

Subito dopo le vicende di Sword Art Online, Kirito non ebbe nemmeno il tempo di riprendersi del tutto dalle incredibili vicende di Aincrad a causa della sorte toccata ad Asuna, intrappolata all'interno di un secondo videogioco virtuale chiamato Alfheim Online.

Il futuro dell'anime è attualmente tra le mani di Sword Art Online: Progressive, serie spin-off che A-1 Pictures sta adattando sotto forma di lungometraggi cinematografici. I film, infatti, sono la trasposizione televisiva dell'omonima light novel che approfondisce l'intero primo arco narrativo che Reki Kawahara, per esigenze di trama, ha dovuto riassumere. Inoltre, grazie a questa serie di pellicole, lo studio di animazione può guadagnare del tempo prezioso e iniziare a lavorare a Sword Art Online: Unital Ring, il sequel di Alicization che non arriverà probabilmente prima del 2023.

A tal proposito, recentemente la talentuosa cosplayer Lera ha realizzato un'interpretazione personale dell'eroina della saga, Asuna Yuuki, con l'abbigliamento che contraddistingue il personaggio durante l'arco narrativo di Alfheim Online. Il suo straordinario lavoro, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei fan, merito dell'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Asuna, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.